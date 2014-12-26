Вчителі самі обиратимуть підручники для навчання

Про це повідомив заступник міністра освіти Павло Полянський. За його словами, наразі йдеться про підручники для 4 і 7 класів, передає Радіо Свобода.

«Конкурс розпочався, ми уже зробили три кроки. Ідея полягає у тому, що автори чи видавці створюють в електронній формі оригінал-макети підручників, які надходять електронною поштою до кожної з-понад 17 тисяч шкіл. Вчитель отримує у вільному доступі всі оригінал-макети, і лайкає той, який йому видається найкращим», – розповів Полянський.

Таким чином, Міністерство освіти отримає не узагальнену думку від обласних департаментів освіти, а думку вчителів.

Щодо друку нових підручників, то, за словами Полянського, на це поки що коштів немає.

«Взагалі зараз про слово «друкувати» у контексті бюджету казати нічого не будемо, держава не зможе, бо мало замовлень. Але ми надамо дозволи, щоб ці підручники, які будуть експертами і вчителями визнані придатними для використання, потрапили до шкіл», – сказав заступник міністра.

Читайте такожПісля Нового року почнеться реєстрація на ЗНОЗа словами посадовця, досі рейтингування підручників у такий спосіб не проводили у жодній країні.

«Кожен крок цього конкурсу є абсолютно публічним. В інтернеті, у соцмережах є прізвища понад п’яти тисяч експертів, які були запропоновані. В онлайн-режимі ми робили сліпе жеребкування цих експертів», – підкреслив Полянський.

Раніше Міністерство освіти ліквідувало Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, який пов’язували з непрозорими процедурами закупівлі і друку підручників, повідомила перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун.