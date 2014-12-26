Вчителі самі обиратимуть підручники для навчання
Вчителі загальноосвітніх шкіл обиратимуть літературу, за якою навчатимуться діти.
Про це повідомив заступник міністра освіти Павло Полянський. За його словами, наразі йдеться про підручники для 4 і 7 класів, передає Радіо Свобода.
«Конкурс розпочався, ми уже зробили три кроки. Ідея полягає у тому, що автори чи видавці створюють в електронній формі оригінал-макети підручників, які надходять електронною поштою до кожної з-понад 17 тисяч шкіл. Вчитель отримує у вільному доступі всі оригінал-макети, і лайкає той, який йому видається найкращим», – розповів Полянський.
Таким чином, Міністерство освіти отримає не узагальнену думку від обласних департаментів освіти, а думку вчителів.
Щодо друку нових підручників, то, за словами Полянського, на це поки що коштів немає.
«Взагалі зараз про слово «друкувати» у контексті бюджету казати нічого не будемо, держава не зможе, бо мало замовлень. Але ми надамо дозволи, щоб ці підручники, які будуть експертами і вчителями визнані придатними для використання, потрапили до шкіл», – сказав заступник міністра.
Читайте такожПісля Нового року почнеться реєстрація на ЗНОЗа словами посадовця, досі рейтингування підручників у такий спосіб не проводили у жодній країні.
«Кожен крок цього конкурсу є абсолютно публічним. В інтернеті, у соцмережах є прізвища понад п’яти тисяч експертів, які були запропоновані. В онлайн-режимі ми робили сліпе жеребкування цих експертів», – підкреслив Полянський.
Раніше Міністерство освіти ліквідувало Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, який пов’язували з непрозорими процедурами закупівлі і друку підручників, повідомила перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун.