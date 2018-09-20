Помер відомий український політик і журналіст

Віталій Шевченко одним першим в українській журналістиці написав серію публікацій про юнаків, загиблих в Афганістані, в яких розповідалося про жахливі наслідки війни, розв'язаної СРСР.

У середу, 19 вересня, в Києві помер український політик, журналіст і письменник Віталій Шевченко. Він є батьком посла України в Канаді Андрія Шевченка.

Віталій Шевченко був Народним депутатом України в парламенті 2-го, 3-го, 4-го скликань. Обіймав посаду голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в 2005-2009 рр.

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Віталій одним першим в українській журналістиці написав серію публікацій про юнаків, загиблих в Афганістані, в яких розповідалося про жахливі наслідки війни, розв'язаної СРСР. У 1991-му він оприлюднив секретні документи про наслідки Чорнобильської катастрофи, а влітку того ж року виступив з циклом лекцій про аварії на ЧАЕС в містах Канади.

Рецензував новинки української літератури, готував літературно-драматичні передачі (близько 50 сценаріїв літературних композицій для Українського радіо, літературні радіопередачі для дітей, мистецькі телепередачі для молоді тощо).

Віталій Федорович – батько відомого журналіста і політика, надзвичайного і повноважного посла України в Канаді Андрія Шевченка. Також у нього залишилися дочка Богдана і син Євген.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня померла народна артистка України. У 2004 році Клара Попович-Лабик присвоїли звання народної артистки України.