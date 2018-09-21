Клімкін наголосив, що у чинному українському законодавстві немає покарання за подвійне громадянство.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонує підготувати новий закон про громадянство в Україні.

Про це повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"По-перше, ніякої спільної практики в Європейському союзі немає. У кожної країни є практика своя. І це зрозуміло, визначено історією, своєю політикою і тому подібне", - заявив Клімкін, прокоментувавши заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про те, що подвійне громадянство є нібито повсякденною практикою в ЄС.

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"Але давайте скажемо чесно - у нашому законодавстві немає покарання, жодного, включаючи адміністративного, за подвійне громадянство. Якщо ти державний службовець, військовий - то інша справа, але покарання як такого нема в принципі", - зазначив Клімкін.

"Єдине, що у нас записано в законі про громадянство - ми завжди розглядаємо усіх громадян, навіть, якщо у них два громадянства, як громадянина України. Але цього замало. Давайте зробимо один рішучий крок і підготуємо новий закон про громадянство", - наголосив глава української дипломатії.

У зв'язку з цим він відзначив, що МЗС неодноразово пропонувало різні ідеї, але "це дуже чутливе питання".