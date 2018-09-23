Турчинов прирівняв розвиток агресивної аморальності в Україні до російської агресії

Секретар РНБО відстоює позицію, що усі християнські конфесії в Україні мають єднатися заради держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов прирівняв загрозу розвитку агресивної аморальності в українському суспільстві до загрози, пов'язаної зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО сказав на прес-конференції після зустрічі протестантських релігійних і громадських діячів, мета яких - об'єднатися у спільний громадський рух церков і громадських організацій України.

"Сьогодні стоїть дуже багато духовних викликів: війна, агресія Російської Федерації і разом з цим наступ агресивної аморальності на наше суспільство. І сьогодні стоїть питання про захист сімейних цінностей, наших родин, наших дітей від пропаганди збочення. (Треба) захистити нашу молодь від наркотиків і алкоголізму, і забезпечити незалежність, єднання і духовність нашої країни", - заявив Турчинов.

Він зазначив, що сьогодні лідери протестантських конфесій в Україні ухвалили рішення розпочати процес створення широкого громадського об'єднання церков, релігійних і громадських організацій. На його переконання, цей процес єднання буде завершений у найближчому майбутньому.

"Яка головна мета? Забезпечити християнський шлях розвитку нашої держави. Ми всі переконані, що тільки на фундаменті вічних євангельських цінностей можна побудувати велич і могутність нашої держави, велич нашої України", - наголосив Турчинов.

За його словами, йдеться не лише про єднання протестантських церков в Україні, а й усіх християнських церков, у тому числі православних і католицьких.

"У нас одна країна, одна мета, і один Бог", - додав секретар РНБО.