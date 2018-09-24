Оксана Марченко показала доньку-хрещеницю Путіна (фото)

Хресні батьки доньки Марченко - президент РФ Володимир Путін і Світлана Медведєва.

Українська ведуча Оксана Марченко, дружина одіозного політика Віктора Медведчука, показала їхню доньку Дашу, яку хрестив російський президент Володимир Путін.

Читайте також"Танці з зірками" 2018: чого очікувати в четвертому випуску

Фотографії доньки Марченко показала 23 вересня у візитці шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1".

5-й ефір програми пройшов під назвою "Рік, який змінив моє життя". Свій танець Марченко присвятила доньці Даші. Саме вона, за словами ведучої, наполягла на її участі в шоу.

"Цей ефір присвячений року, який змінив життя, і я хочу сказати, що сьогодні я у першу чергу танцювала для мого головного глядача і критика – моєї улюбленої донечки Даринки", - зазначила Марченко.

Варто зазначити, що ведуча воліє тримати особисте життя в таємниці.