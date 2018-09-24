Оксана Марченко показала доньку-хрещеницю Путіна (фото)
Українська ведуча Оксана Марченко, дружина одіозного політика Віктора Медведчука, показала їхню доньку Дашу, яку хрестив російський президент Володимир Путін.
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Фотографії доньки Марченко показала 23 вересня у візитці шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1".
5-й ефір програми пройшов під назвою "Рік, який змінив моє життя". Свій танець Марченко присвятила доньці Даші. Саме вона, за словами ведучої, наполягла на її участі в шоу.
"Цей ефір присвячений року, який змінив життя, і я хочу сказати, що сьогодні я у першу чергу танцювала для мого головного глядача і критика – моєї улюбленої донечки Даринки", - зазначила Марченко.
Варто зазначити, що ведуча воліє тримати особисте життя в таємниці.
У шоу #танціззірками беруть участь дійсно не вміють танцювати люди. Не забувайте, що ми не є професіоналами і для нас кожен вихід на паркет супроводжується величезним страхом, тривогою і переживаннями... Цей ефір присвячений році, змінила життя, і я хочу сказати, що сьогодні я в першу чергу танцювала для мого самого головного глядача і критика – моєї улюбленої донечки Даринки. Сподіваюся, що і вам сподобався наш танець і ви підтримаєте нас вашими СМС з цифрою 12 на номер 7914. Всіх обіймаю...