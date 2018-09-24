Діви на роздоріжжі й напружені Раки: з'явився гороскоп на тиждень 24-30 вересня

Цього тижня можуть виникнути труднощі у звичній діяльності, конфлікти з начальством й загостритися хвороби.

З 24 вересня розпочалася смуга життя з плинними кадрами, схожими на захопливе кіно, найімовірніше, драматичного жанру.

Сонце весь тиждень 24-30 вересня буде конфліктувати із Сатурном, що не дуже добре позначиться на нашому світосприйнятті, передає ТСН прогноз астрологів.

ОВЕН

Події тижня цілком відповідають вашому природному темпераменту. Активні дії, подолання обставин, боротьба з труднощами — цей овенський набір буде представлений в найкращому вигляді. Але до 26 вересня боротьба може бути не стільки діяльною, скільки емоційною. 25 і 26 вересня вас залучать до з'ясування стосунків. До того ж, у ці дні ви зіткнетеся з вимушеними затримками або потрапите у немилість начальства. З 26 вересня і до кінця місяця це буде справді ваш час: своєчасна важлива інформація, результативні контакти, творчі дії зроблять ці дні успішними й принесуть вам внутрішнє задоволення.

ТЕЛЕЦЬ

Відтоді, як Сонце і Меркурій залишило земний знак Діви, тобто з кінця минулого тижня, ви частково втратили потужну енергетичну та комунікативну підтримку. На цьому тижні, особливо у першій його половині, ви можете відчути брак практичної інформації та контактів. Це буде гальмувати виконання намічених планів, вирішення професійних і бізнес-завдань, реалізацію довгострокових проектів. Під загрозою може виявитися те, що ви цінуєте: у першу чергу, матеріальні цінності та стосунки. З 27 по 29 вересня прийде емоційна підтримка: Місяць, зайшовши у ваш знак, включить гармонійні потоки енергій, які дозволять насолоджуватися земними радощами.

БЛИЗНЮКИ

Вас можна привітати з динамічним, діяльним, інформаційним і подієво насиченим тижнем. Хіба що у перші два дні енергії гальмування та стримування можуть створити дискомфорт, в основному, у робочих та ділових питаннях. Але після 26 вересня ситуація повинна вирівнятися. А з другої половини суботи і неділі гармонією і радістю забарвляться особисті, сімейні стосунки. Правда, в неділю є небезпека впасти в меланхолію або бажання якось стимулювати свій настрій.

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РАК

Перша частина тижня — по 27 вересня — пройде напружено. Труднощі, несподівані перешкоди, загострене сприйняття подій змусять швидко реагувати і вживати кардинальних заходів. Якщо ви збалансуєте свої почуття і дії, встоїте перед емоційними реакціями, вам вдасться зробити якісний прорив на шляху до реалізації своїх завдань і цілей. З 28 вересня до кінця місяця напружена атмосфера розсіється, і ви зможете зітхнути вільніше й навіть насолодитися плодами своєї праці.

ЛЕВ

Ваш настрій на контакти, спілкування, ваш інтерес до суспільного і світського життя буде цілком реалізований цього тижня. Стосунки дружнього характеру, які стрімко розвиваються, зможуть вас захопити і позитивним чином вплинути на перспективні плани та громадську діяльність. На роботі та в бізнесі з 25 по 27 вересня виникнуть труднощі, перешкоди, які не можна залишити без уваги. У ці ж дні ви будете перехбуджені — побережіть своє здоров'я!

ДІВА

Може здатися, що везіння залишило вас. Ніби ще недавно все було зрозуміле, чітко вибудуване й підпорядковане певним правилам. Але раптом ви опинилися на роздоріжжі: треба діяти так, як ви вмієте, але обставини тягнуть кудись у невідомість. Замість зосередженості на роботі доведеться залучатися в тему взаємин. Наприклад, застаріла проблема здатна вирости до розмірів великого конфлікту із залученням керівників або державних структур. Ситуація змушує вас діяти активно й нестандартно. Єдиний день, коли слід утриматися від активності — це 25 вересня. У цей день домовитися буде дуже складно. Везіння!

ТЕРЕЗИ

Ваги весь тиждень будуть почувати себе іменинниками — в їхньому будинку буде світло, рух, цікаві і захопливі події. У перший день тижня ще залишиться флер приємних і піднесених почуттів, світлих надій. Але вже з вівторка вересневі Терези потраплять під дію повного місяця. Тема стосунків обернеться своєю напруженою стороною, і вам доведеться прийняти бойову стійку. Наступного дня емоційне напруження у зв'язку зі стосунками спаде, але залишиться гіркота, присмак якої буде відчуватися до кінця тижня.

Що ж стосується конкретних справ, то ви весь тиждень будете на коні: сміливість, рішучість, цікаві знайомства, несподівані хороші новини з дружнього кола або від близьких партнерів. Скористайтеся підтримкою у свої найкращі дні цього тижня — 27, 28, 29 вересня. І навіть якщо в цей період ви зіткнетеся з вимушеними втратами, постарайтеся змиритися, оскільки, найімовірніше, це буде краще для вас.

СКОРПІОН

Ви здатні відчувати всю повноту життя, у вас є всі причини радіти і приймати дарунки долі, але ваша натура не визнає простих рішень. На цьому тижні є тільки дві об'єктивні підстави для емоційної напруги — ваш управитель Плутон готується до розвороту в директний рух. Зараз він значно уповільнює хід, зосереджуючись на своїх улюблених темах із залученням широких мас, готуючи вас до активного кидку, головним чином, у професійній сфері. Другим чинником напруги слугує бойовий дух Марса, який, з одного боку, конструктивно підтримує ваші інтереси, але з іншого — вносить смуту і ворожнечу у ваш будинок.

СТРІЛЕЦЬ

Стримувальні енергії тижня зачеплять вас меншою мірою, ніж типових представників інших знаків. За винятком 25, 26 і 27 вересня, коли ви відчуєте приплив свіжих сил, ентузіазм й підвищену емоційну активність, цей тиждень дасть вам можливість зосередитися на ділових, фінансових питаннях, а також розширити і поглибити свій особистісний і духовний розвиток.

КОЗЕРІГ

Якщо ви вже звикли в останні місяці напружено працювати, трансформуючи свою кар'єру, свідомість і життя, то у першій половині цього тижня енергії Сатурна, вашої планети-управителя, покажуть, що бувають проблеми іншого роду. Наприклад, хтось активно не поділяє ваші погляди, методи роботи, життєві принципи. І вам потрібно буде доводити свою правоту, але такими способами, які створять ще більше нерозуміння та неприйняття.

Вам доведеться зіткнутися з перешкодами, труднощами самовираження, розчаруваннями. Можливо, ви самі станете причиною проблем для близьких людей. Цей стан триватиме з 27 вересня. Постарайтеся бути менш вимогливим і жорстким — в цьому допоможуть дружні поради і підтримка.

ВОДОЛІЙ

Непроста повня 25 вересня може вас поставити перед вибором: особисті активні дії чи колективна воля? Сподіваюся, ви приймете правильне рішення, яке перебуває десь посередині з перевагою в особисту відповідальність. І в такому випадку ваша діяльність з 26 вересня до кінця місяця буде підкріплена сонячним потенціалом, наповнена творчими енергіями й посилена бойовим духом. Друга половина тижня буде також ефективна у сфері дружніх, ділових і особистих стосунків.

РИБИ

Понеділок буде для вас емоційно нестійким. На наступний день, у повню, ви можете опинитися під бурхливою хвилею. Але за винятком цих нюансів, поточний тиждень пройде спокійно і мирно. Ви все ще перебуваєте під позитивним впливом добрих планет, які розширюють ваші творчі і фінансові можливості.