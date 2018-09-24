На Сумщині 41-річний репетитор розбещував школярку на заняттях

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

У м. Глухів Сумської області за підозрою у розбещенні малолітньої дівчинки затримано її 41-річного репетитора.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У ході слідства встановлено, що жителька Глухова звернулась до свого знайомого, який має педагогічну освіту, з проханням надати приватні уроки її малолітній доньці 2006 р. н. Відтак, упродовж 2015 – 2017 років чоловік за місцем свого проживання у м. Глухів проводив з дівчинкою заняття.

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«Лише після того, як навчання завершилось, дівчинка наважилася зізнатись матері, що з початку 2017 року репетитор вчиняв щодо неї розпусні дії. Окрім того, на планшет учениці чоловік завантажував зображення порнографічного характеру, у тому числі за участі дітей. Малолітня боялась комусь про це зізнатись, оскільки була переконана, що їй не повірять і сваритимуть», - повідомили у прокуратурі.

За інформацією відомства, 23 вересня чоловікові було повідомлено про підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) та ч. 4 ст. 301 (розповсюдження зображень порнографічного характеру) КК України.

Зазначається, що прокуратура та поліція вже готують клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

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