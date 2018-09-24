Одеський активіст Михайлик перебуває під цілодобовою охороною - поліція

У поліції не уточнюють, чи був проведений допит Михайлика.

В Одесі відомий громадський діяч, лідер міської організації партії «Сила людей» Олег Михайлик, який дістав 22 вересня вогнепальне поранення, перебуває під цілодобовою охороною.

Про це УНІАН повідомив представник Головного управління Нацполіціі в Одеській області.

«З огляду на ситуацію, громадський діяч - під цілодобовою охороною», - сказав співробітник відомства.

Представник поліції підтвердив, що стан потерпілого зараз стабілізовано, і він «може давати показання», але не уточнив, чи був Михайлик допитаний. Від подальших коментарів представник управління відмовився, пославшись на таємницю слідства.

За словами радника начальника регіонального главку Нацполіціі Руслана Форостяка, в зв'язку з резонансним випадком в інформаційний простір «вкинуто багато дезінформації». Зокрема, не відповідають дійсності повідомлення про те, що слідчі прибули на місце події лише через годину-півтори після замаху.

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Більш того, як зазначив радник, екіпаж патрульної поліції був на місці НП раніше за швидку допомогу і намагався надати екстрену медичну допомогу пораненому.

«Чергова СОГ прибула туди пішки за лічені хвилини і почала невідкладні слідчі дії, а вже потім туди прибуло особисто і керівництво Головного управління Нацполіціі, прокуратури і виконувач обов'язків начальника слідчого управління, яке якраз спеціалізується на тяжких і особливо тяжких злочинах ...», - заявив Форостяк.

За його словами, з моменту надходження в поліцію повідомлення про напад до ранку і весь ранок наступного дня проводився великий комплекс слідчих дій.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня в поліцію надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика. Він дістав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в грудну клітку.

За словами керівника Одеської обласної організації «Сила людей» Ігоря Бичкова, 23 вересня стало відомо, що Михайлик опритомнів.

За даними медиків, стан потерпілого наразі стабільний і йому проводиться курс консервативної терапії, але кулю, яка застрягла в грудній клітці, вирішено поки що не витягувати.