Стрілянина в центрі Одеси: у поліції повідомили про замах на активіста Олега Михайлика (відео)

На місці працює слідчо-оперативна група.

Поліція кваліфікувала напад на активіста Олега Михайлика в Одесі як замах на вбивство. Про це йдеться в повідомленні прес-служби правоохоронців.

На місці замаху працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції. Там також знаходяться представники Головного управління Національної поліції.

"Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб зловмисників. Подія кваліфіковано як замах на вбивство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в суботу, 22 вересня, на вулиці Осипова в Одесі невідомий вистрілив у активіста Олега Михайлика. Його в критичному стані доставили в лікарню, де за його життя медикам довелося боротися.