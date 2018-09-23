Стрілянина в центрі Одеси: у поліції повідомили про замах на активіста Олега Михайлика (відео)
02:58, 23 вересня 2018Інциденти
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На місці працює слідчо-оперативна група.
Подія кваліфіковано як замах на вбивство / "Думська"
Поліція кваліфікувала напад на активіста Олега Михайлика в Одесі як замах на вбивство. Про це йдеться в повідомленні прес-служби правоохоронців.
На місці замаху працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції. Там також знаходяться представники Головного управління Національної поліції.
"Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб зловмисників. Подія кваліфіковано як замах на вбивство", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в суботу, 22 вересня, на вулиці Осипова в Одесі невідомий вистрілив у активіста Олега Михайлика. Його в критичному стані доставили в лікарню, де за його життя медикам довелося боротися.
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