Порошенко: багатьох полонених хотіли розстріляти, їх відмовлялися відпускати півроку

Про це Петро Порошенко заявив на своїй підсумковій прес-конференції.

«Величезне досягнення це звільнення 150 заручників. Багато з них отримали вирок про розстріл, їх відмовлялися відпускати півроку», - розказав Порошенко.

«Це були бійці добровольчих батальйонів, бійці української армії», - пояснив він.

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«Зараз звільнений Чонгар. Українські прикордонники повністю зайняли Арабатську стрілку. Повністю звільнена територія Херсонської області», - додав Порошенко.

Він пояснив, що «ключова умова Мінського протоколу, яка принесе мир у нашу державу – це перекриття кордонів і виведення військ з нашої держави».

«Коли це буде зроблене – це буде ще одним підтвердженням того, що конфлікт у нашу державу принесений агресією», - підсумував Порошенко.



