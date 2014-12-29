Потужний снігопад паралізував Одесу, на під'їздах до міста люди стоять в заторах (фото, відео)
15:41, 29 грудня 2014Суспільство
1 0
Потужний снігопад паралізував транспорт в Одесі. До того ж, дороги практично не чистяться.
Як повідомляє Думская, на шляху від вулиці Балківській до центру міста кореспонденту вдалося зустріти всього дві вантажівки, які розкидали пісок.
Читайте такожВ Одесі через хуртовину закрили в'їзд і виїзд з міста і всіх портів
Громадський транспорт поки ще їздить, однак судячи за станом проїжджої частини, це не надовго.
Допис by Alexander Gorin.
Як повідомили УНІАН очевидці, на під'їздах до міста ситуація не краща - через сильний вітер дороги у величезних переметах, а чистячої техніки практично немає, автомобілі стоять.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter