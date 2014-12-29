Потужний снігопад паралізував Одесу, на під'їздах до міста люди стоять в заторах (фото, відео)

Як повідомляє Думская, на шляху від вулиці Балківській до центру міста кореспонденту вдалося зустріти всього дві вантажівки, які розкидали пісок.

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Громадський транспорт поки ще їздить, однак судячи за станом проїжджої частини, це не надовго.

Як повідомили УНІАН очевидці, на під'їздах до міста ситуація не краща - через сильний вітер дороги у величезних переметах, а чистячої техніки практично немає, автомобілі стоять.