На Одесу налетів снігопад: у місті 10-бальні затори, порушена робота аеропорту

Також пробки і тягучки утворилися в інших районах міста та на в'їздах до Одеси, повідомляє «Думська». За інформацією ресурсу, в даний час в центрі міста працює тільки один піскорозкидач, снігоприбиральна техніка помічена не була.

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Між тим, повідомляється, що за прогнозами синоптиків, пік негоди в Одесі очікується сьогодні з 14 до 16 годин.

В даний час у зв'язку зі значним погіршенням метеоумов, у роботі одеського аеропорту відбулися зміни, повідомили в прес-службі аеропорту.

«Для безперервного очищення злітно-посадкової смуги від снігу задіяно 5 одиниць техніки. Злітно-посадкова смуга перебуває в робочому стані. Тим не менш, виконанню польотів перешкоджає сильний боковий вітер і низька видимість», - повідомили в прес-службі.

У зв'язку зі складними метеоумовами авіакомпаніями були скасовані ранкові рейси з Стамбула і Москви. Рейси протягом дня будуть виконані за фактичною погодою.

Проте негода вже принесла перші наслідки: півтора десятка сіл в Одеській області залишилися без електроенергії, повідомила прес-служба «Одесаобленерго». Зокрема, без світла залишаються 5 населених пунктів у Татарбунарському районі, по 3 в Ізмаїльському та Кілійському, 2 в Болградському, по одному в Ренійському та Саратському районах.