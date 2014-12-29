Керченська переправа знову не працює через сильний вітер

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Єдину транспортну дирекцію.

«Зараз у порту Кавказ своєї черги на пором очікують до 500 легкових і 120 вантажних автомобілів, в порту Крим - до 10 легкових і 18 вантажних автомобілів», - говориться в повідомленні.

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Крім того, на вантажний лінії в порту Новоросійськ очікують своєї черги на навантаження 159 вантажних автомобілів, у Слов'янську-на-Кубані - 205. У керченському аеропорту стоять 80 вантажних автомобілів.