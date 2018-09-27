МВС: в Україні найближчим часом запровадять систему фото- та відеофіксації порушень ПДР

Встановлюватися прилади фото- та відеофіксації будуть кожним містом окремо за погодженням з поліцією в місцях концентрації ДТП та на аварійно небезпечних ділянках.

В Україні впровадження системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху планується вже найближчим часом, після ухвалення всіх необхідних документів.

Про це заявив начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій, повідомляє прес-служба МВС.

«Ми маємо запустити систему автоматичного контролю, але зробити це не так, як під час минулої спроби 2007–2010 рр., коли штрафи масово оскаржували в суді через відсутність технічного регламенту та прогалини в законодавстві. Саме тому сьогодні ми ретельно вибудовуємо всю нормативно-законодавчу базу», - сказав Владислав Криклій.

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Зазначається, що система штрафних балів за порушення ПДР, які зафіксовані в автоматичному режимі, має бути доопрацьована таким чином, щоб за кожне порушення був як грошовий штраф, так і накопичення балів, після певної кількості яких передбачене тимчасове позбавлення права керування транспортним засобом.

Встановлюватися прилади фото- та відеофіксації будуть кожним містом окремо за погодженням з поліцією в місцях концентрації ДТП та на аварійно небезпечних ділянках. Обслуговування приладів також здійснюватиметься у рамках децентралізації за рахунок міст.

«Це все відбувається в рамках концепції децентралізації. Вартість одного комплексу відеофіксації варіюється від $10 до $50 тис. Міста зможуть обирати постачальників серед великої кількості виробників на світовому ринку. А кошти від штрафів планується частково залишати в місцевих бюджетах — 20% місту, 50% — в дорожній фонд, 30% — МВС», — розповідає Владислав Криклій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 вересня, в Україні набув чинності закон, який дозволяє поліції евакуйовувати авто.