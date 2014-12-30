ОБСЄ передало українським рятувальникам захисне спорядження

Голова ДСНС повідомив, що "це спеціальні бронежилети і шоломи для захисту персоналу, який займається виявленням і знешкодженням вибухонебезпечних предметів".

Читайте такожГолова ОБСЄ закликає до дотримання Мінських домовленостей на Донбасі

За словами Сергія Бочковського, українській стороні передано 50 бронежилетів четвертого класу, 60 захисних шоломів А третього класу і 5 персональних портативних комп'ютерів у комплекті з програмним забезпеченням.

Він зазначив, що надане спецспорядження допоможе підрозділам, які працюють на сході України, ефективніше і безпечніше здійснювати розмінування звільнених від бойовиків територій.

Сергій Бочковський також повідомив, що з липня цього року піротехнічні служби ДСНС розмінували більше 1,6 тис. га території, обстежили 966 об'єктів інфраструктури, знешкодили понад 31,7 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 754 особливо небезпечних, які були спеціально встановлені й замасковані під різні предмети побуту.

Він запевнив, що надане спорядження надійде в зону АТО відразу ж як тільки буде поставлено на облік у відомстві.

У свою чергу координатор проектів ОБСЄ висловив сподівання, що це спорядження допоможе українським рятувальникам під час знешкодження вибухонебезпечних предметів.