В Одесі назвали основну мету нападів на активістів в регіоні

Також у правоохоронців є версії того, хто саме намагається дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Одеські правоохоронці не виключають, що метою нападу на місцевих активістів є дестабілізація ситуації в місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на спільному брифінгу заявили прокурор Одеської області Олег Жученко та начальник регіонального главку Нацполіціі Дмитро Головін.

Як зазначив Жученко, при розслідуванні нападів, зокрема, на лідера місцевого «Автомайдану» Віталія Устименка і голову Одеської міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика розглядається кілька версій.

«Розглядається і злочинний умисел - дестабілізація ситуації, тримати в напрузі, в страху», - сказав Жученко.

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Аналогічну точку зору висловив Головін. За його словами, у правоохоронців є версії того, хто саме намагається розхитати ситуацію в регіоні.

«Але називати ці сили я не буду, тому що відразу буде перекручування ... Але на даний час є окремі факти ...», - сказав Головін.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня в Одесі суд заарештував трьох підозрюваних у замаху на відомого громадського діяча, лідера Одеської міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика, який дістав 22 вересня в Одесі тяжке вогнепальне поранення, а також - двох підозрюваних у замаху на голову одеської організації ВО «Автомайдан» Віталія Устименка, який був скоєний 5 червня.