Помер відомий український дипломат (фото)

Після здобуття Україною незалежності у 1991 році Микола Макаревич особисто координував критично важливу роботу із забезпечення визнання незалежної України іноземними державами і в першу чергу – країнами «Великої сімки».

28 вересня на 78-му році життя помер Надзвичайний і Повноважний Посол України, колишній Перший заступник Міністра закордонних справ Микола Макаревич.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Присвятивши майже 50 років свого життя роботі на дипломатичній ниві, Микола Петрович зарекомендував себе відданим і активним захисником інтересів Української держави, талановитим керівником й організатором", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після здобуття Україною незалежності у 1991 році Макаревич особисто координував критично важливу роботу із забезпечення визнання незалежної України іноземними державами і в першу чергу – країнами «Великої сімки» та доклав значних зусиль у реалізацію рішення про відмову України від ядерного арсеналу.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня на 74-му році життя помер відомий український режисер Олександр Коваль.