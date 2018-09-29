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Помер відомий український дипломат (фото)

11:57, 29 вересня 2018
Суспільство
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Помер колишній заступник міністра закордонних справ України Микола Макаревич / фото УНИАН

28 вересня на 78-му році життя помер Надзвичайний і Повноважний Посол України, колишній Перший заступник Міністра закордонних справ Микола Макаревич.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Присвятивши майже 50 років свого життя роботі на дипломатичній ниві, Микола Петрович зарекомендував себе відданим і активним захисником інтересів Української держави, талановитим керівником й організатором", - йдеться у повідомленні.

Микола Макаревич / фото mfa.gov.ua

Зазначається, що після здобуття Україною незалежності у 1991 році Макаревич особисто координував критично важливу роботу із забезпечення визнання незалежної України іноземними державами і в першу чергу – країнами «Великої сімки» та доклав значних зусиль у реалізацію рішення про відмову України від ядерного арсеналу.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня на 74-му році життя помер відомий український режисер Олександр Коваль.

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Теги: #смерть#Україна#дипломат