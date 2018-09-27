Олександр Коваль пішов з життя у віці 74 років.

Вчора, 26 вересня, на 74-му році житя помер відомий український режисер Олександр Коваль.

Про це сьогодні, 27 вересня, на своїй сторінці у Facebook повідомив критик Сергій Тримбач.

"Хвороби мучили його упродовж останніх літ, тримався до кінця. Тепер він повертається в ту землю, звідки пішов у великий світ,- село Жердова, на Київщині", - йдеться у повідомленні.

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На рахунку Коваля понад 80 фільмів: «Шлях до тунелю», «Меланчине весілля», «Відкрий себе», «Ой, горе, це ж гості до мене», «Притулок», «Дім. Рідна земля» «Незаконні діти Антона Веберна», «Заповіт Йосипа Сліпого», «Терновий вінок», «Гряди по мні», «Неофіти», «А ще не сьома печатка», «Гамлет» з хепі-ендом», «Голос моєї душі» та інші.

Він став лауреатом багатьох премій, у тому числі найвищої в Україні Національної премії імені Тараса Шевченка та Державної премії імені Олександра Довженка.

Окрім того, Коваль був член-кореспондентом Національної академії мистецтв та педагогом - очолював кафедру кінорежисури в Інституті екранних мистецтв Національного університету театру, кіно і телебачення імені І.Карпенка-Карого.

"Олександр Іванович Коваль залишає по собі велику і непроминущу пам»ять. Її закарбовано у кілометрах кіноплівки, в літературних текстах, в учнях. Ще одна кінематогрфічна душа відлітає у кращі світи", - написав Тримбач.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня помер український поет, професор Іллінойського університету Богдан Рубчак.