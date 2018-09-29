СБУ затримала чоловіка, який їздив Києвом на авто з номерами "ДНР" (фото)

Правоохоронці також вилучили у затриманого фейкові реєстраційні номери і документи на транспортний засіб.

У Києві працівники Служби безпеки України затримали чоловіка, який їздив на автомобілі з номерами так званої «ДНР».

Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

«27 вересня у мережі інтернет з’явилося повідомлення про пересування містом Київ автомобілю Пежо-301 із номерними знаками так званої «ДНР».

Завдяки вжитим оперативним заходам контррозвідники СБУ менше ніж за добу встановили місцезнаходження автотранспортного засобу, затримали особу, яка керувала авто (громадянина України, колишнього працівника МВС України, у теперішній час представника однієї із українських страхових компаній), та вилучили фейкові реєстраційні номери і документи на транспортний засіб», - сказано у повідомленні.

Згідно з отриманими від громадянина поясненнями, вказаний автомобіль знаходився з 2014 року в розшуку за лінією Інтерполу, у зв’язку з чим був затриманий на території РФ місцевою поліцією та переданий йому як представнику страхової фірми. Під час перетину російсько-українського кордону він зняв номерні знаки так званої «ДНР», але при в’їзді до Києва знову встановив їх, за його словами, «для забезпечення відповідності реєстраційних автомобільних номерів пакету документів на вказану машину, виданих російськими представниками Інтерполу, на випадок зупинки транспортного засобу для перевірки працівниками поліції України».

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Співробітниками СБУ встановлено, що працівник страхової компанії свідомо намагався сховати автомобіль після поширення у ЗМІ інформації, що ускладнювало пошук транспортного засобу.

На теперішній час здійснюється комплекс заходів щодо перевірки наданих чоловіком пояснень, а також встановлення його можливої причетності до терористичної діяльності, зауважили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ здався "екс-міністр "ДНР".