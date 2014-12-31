По всій Україні оголошено штормове попередження
16:05, 31 грудня 2014Суспільство
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На сьогодні, 31 грудня, по всій Україні оголошено метеорологічне штормове попередження.
По Україні оголошено штормове попередження / Думская
Про це йдеться у повідомленні Укргідрометеоцентру.
"Вдень 31 грудня на більшій частині території країни ожеледиця, на півдні окремі пориви вітру 15-18 м/с. 31 грудня на високогiр'ї Івано-Франківської області та схiдної частини Закарпатської областi зберігається небезпека сходу снігових лавин", - сказано в повідомленні.
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Внаслідок негоди сотні населених пунктів було знеструмлено, тисячі людей застрягли в заметах на дорогах в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
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