На Одещині частину доріг очистили від снігу, рух транспорту відновлено

Так, забезпечено проїзд для легкового транспорту дорогами М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, М-16 Одеса – Кучурган, М-27 Одеса – Іллічівськ.

Дорогою М-15 Одеса – Рені, від Одеси забезпечено проїзд легкового транспорту до 128 км. Від 128 км до м. Рені та від 176 км до 190 км, біля с. Кирнички Ізмаїльського району, проїзд ще ускладнено.

Читайте такожУ Миколаївській області оголошена надзвичайна ситуація регіонального масштабуТакож легкові автомобілі можуть їхати дорогою Р-70 Одеса–Білгород-Дністровський – Монаші – (М-15), від с. Барабой до м. Овідіопль, але 12-18 км проїзд все ще ускладнено.

На цих дорогах все ще діють уведені раніше заборони для руху великовагових транспортних засобів. Також заборонено в`їзд та виїзд вантажівок в Одесу та з Одеси.

Аеропорти України працюють у штатному режимі.

Морські торговельні порти та морські канали також працюють у звичайному режимі, за винятком каналу гирло «Бистре», який все ще закрито для руху суден.

Як повідомляв УНІАН, з 29 грудня на автомобільних дорогах Одеського регіону виник ряд надзвичайних ситуацій через складні погодні умови - поривчастий вітер 25-30 м/с, завірюхи, снігопади, ожеледь. У результаті рух транспорту в Одесі фактично був паралізований. У сніжних переметах, які сягали висоти до 0,5 м (місцями – більше), в Одесі стояли тролейбуси, маршрутні таксі, трамваї і легкові автомобілі.