"Зайцева просто пролетіла б повз": на суді в справі про криваву ДТП у Харкові вказали на фатальний момент

У суді жінка заявила, що якби підозрюваний у справі про ДТП у Харкові Дронов зупинився перед уявною лінією перед світлофором, Зайцева не влетіла б у його авто.

Людмила Фабріс, яка втратила в ДТП у Харкові 18 жовтня 2017 року доньку і внучку, постійно ходить на судові засідання, щоб домогтися справедливого покарання для винуватців.

Читайте такожНарколог не виїжджала: ЗМІ дізналися про несподіваний поворот у справі Зайцевої (відео)

На засіданні жінка попросила у суду слова, щоб висловити фігуранту аварії Дронову свої претензії. Знову ж таки, щодо уявної лінії, перед якою водій повинен був стояти до того, як загориться зелений сигнал світлофора, передає "Город Х".

"У мене на вас велика образа як на зрілу людину, чола якої доторкнулася сивина. Чому ви не зупинилися перед цією лінією? Ви ставили собі це питання хоча б раз? Я втратила двох, для мене зупинився світ... Я сто разів була на цьому місці, і весь час думала: якби ви зупинилися, Зайцева просто пролетіла б повз, і цієї страшної трагедії не сталося б", - заплакала жінка.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.