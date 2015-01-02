У центрі Харкова горить кафе

Увечері 2 січня в Саду Шевченка в Харкові зайнялося кафе «Нью Хата». Очевидці повідомляють, що чули вибух. На місці працюють рятувальники і міліція.

Інформацію про подію до міліції отримали в 17.25, розповіла керівник відділу громадських зв'язків ГУ МВС в Харківській області Наталія Захарова, повідомляє mediaport.ua. Читайте такожУ Миколаєві в під'їзді багатоповерхівки підірвали вибуховий пристрій За однією з версій, вибухнув газовий балон. Почалася пожежа. До місця події під'їхали кілька машин швидкої допомоги, працює слідчо-оперативна група, рятувальники.

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