Бойовики за добу 12 разів обстріляли Луганську область - Москаль

Учора, 2 січня, бойовики 12 разів обстріляли територію Луганської області.

Як сказано в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, за вчорашній день і минулу ніч бойовики посилили обстріл території області. Загалом зафіксовано 12 обстрілів з артилерії, мінометів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї (за попередню добу обстрілів було дев‘ять).

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Найбільш гарячі точки області - населені пункти Кримське Новоайдарського району (яке вранці обстріляли з артилерії, а ввечері із стрілецької зброї), Чернухіне (два обстріли із стрілецької зброї) і Троїцьке Попаснянського району (обстріл з артилерійських гармат). Значних руйнувань інфраструктури немає, ніхто з мирних жителів не постраждав. Станом на 10.30 суботи в традиційно гарячих точках області - Станиці Луганській, Чернухіному, Кримському, Трьохізбенці зберігається відносна бойова тиша.