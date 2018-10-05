Сущенко схуд, постарішав, але він тримається - дружина

Разом з тим донька журналіста Юлія Сущенко повідомила, що її батько перебуває у двомісній камері розміром два на два з невеликим віконцем.

За час ув’язнення у російській в’язниці “Лефортово” незаконно засуджений український журналіст Роман Сущенко схуд, постарішав, але він тримається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявила дружина журналіста Анжела Сущенко.

“Він схуд, від постарішав, але він тримається”, - заявила вона.

Водночас громадський захисник журналіста Марк Фейгін зазначив, що у даній в’язниці ніхто не молодіє.

“Звісно там ніхто не молодіє. Це не санаторій — ця російська тюрма, “Лефортово”. Вона користується сумною славою в цьому сенсі”, - сказав він.

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“Не зважаючи на те, що він постарів, здав сильно може як 49-річний чоловік, але все таки, мені здається, він залишається такий же міцний, як і в перший день, коли я його побачив”, - додав Фейгін.

Разом з тим донька журналіста Юлія Сущенко повідомила, що її батько перебуває у двомісній камері розміром два на два з невеликим віконцем.

“Він знаходиться там із сусідом. Сусіди періодично змінюються... Крім сусіда батько не може спілкуватися ні з ким з інших ув’язнених”, - сказала вона.

“Там маленьке приміщення і якийсь стіл, ліжко, туалет і так далі... На вулицю випускають лише на годину. Попередні сусіди палили прямо в цій камері, мій батько не палить. Тому, очевидно, що це також впливало на його здоров’я”, - додала донька.

Також Юлія Сущенко зазначила, що її батьку дозволяють ходити у душ раз на тиждень.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня 2018 року Московський міський суд почав розгляд справи Сущенка по суті. Сторона обвинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

4 червня 2018 року Сущенка було засуджено до 12 років колонії суворого режиму.

12 вересня 2018 року Верховний суд РФ визнав законним цей вирок.

2 жовтня 2018 року Фейгін не зміг потрапити до Сущенка у СІЗО "Лефортово".