На підкріплення бойовикам на Донбас прибула «поліція Чечні» - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

«Насправді підрозділ укомплектований співробітниками поліції Чечні (ППСП ім. Ахмада Кадирова), які в кінці грудня минулого року, в ході шоу на стадіоні в Грозному, підписали рапорти на ім'я міністра внутрішніх справ Чечні Р. Алханова про те, що «готові виконати будь-який наказ Верховного Головнокомандувача - Президента Російської Федерації В. В. Путіна, Міністра внутрішніх справ Росії В. А. Колокольцева і Глави Чеченської Республіки Р. А. Кадирова щодо захисту інтересів Російської Федерації в будь-якій точці світу», - пише Тимчук.

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За інформацією ІС, підрозділ «кадировців» має вяжке піхотне озброєння. Також у складі підрозділу до 10 одиниць бронетехніки.