На Керченській переправі готуються до шторму

Погодні умови штатні, пориви вітру не перевищують 15 м/с, проте до вечора очікується посилення поривів вітру до 20-23 м/с, повідомляє прес-служба Єдиної транспортної дирекції.

Вранці 5 січня, в порту «Кавказ» своєї черги на пором очікують 40 легкових і 50 вантажних авто, в порту «Крим» - 20 легкових і 15 вантажних машин. На вантажний лінії навантаження на пором очікують: в порту «Новоросійськ» - 10 авто, у Слов'янську-на-Кубані - 40 вантажівок, в Керчі черга відсутня.

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В понеділок у Криму оголошено штормове попередження. Очікуються місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, туман при видимості 100-500 метрів і ожеледь.