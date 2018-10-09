На Запоріжжі затримали бойовика "ДНР", завербованого російськими спецслужбами (відео)

Після служби в лавах "ДНР" чоловік виїхав до Росії, де був завербований представниками російських спецслужб.

На Запоріжжі співробітники Служби безпеки України затримали бойовика терористичної організації "ДНР".

Як повідомили в прес-службі СБУ, у березні 2015 року затриманий приєднався до незаконних збройних формувань. "Перебуваючи на "посаді командира танкового розрахунку" він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на території Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що після служби в лавах "ДНР" чоловік виїхав до Росії, де був завербований представниками російських спецслужб.

"У 2018 році зловмисник за завданням своїх «кураторів» прибув до Запорізької області. Там він збирав інформацію про переміщення підрозділів Збройних Сил, розташування військових об’єктів, правоохоронних органів та адміністративних будівель. Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності зловмисника", - зазначили правоохоронці.

Правоохоронці затримали бойовика за місцем його проживання в одному із селищ Запоріжжя. Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше співробітники військової контррозвідки Служби безпеки із складу Об'єднаних сил затримали учасницю незаконних збройних формувань окупованого Донецька, яка переховувалася на мирній території України.