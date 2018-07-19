На Донеччині СБУ затримала жінку-бойовика (відео)

Жінка розповіла правоохоронцям, що під впливом проросійськи налаштованих сусідів і родичів її зацікавили "ідеї створення Новоросії", після чого вони з чоловіком відправилися на найближчий блокпост бойовиків.

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки із складу Об'єднаних сил затримали учасницю незаконних збройних формувань окупованого Донецька, яка переховувалася на мирній території України.

Про це у Facebook повідомила прес-служба Операції об'єднаних сил.

43-річна мешканка Слов'янська в 2014 році разом з чоловіком добровільно приєдналася до так званого "ополченню Новоросії".

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В ООС повідомляють, що під керівництвом бойовиків, один з яких мав позивний "Хміль", виявляла патріотично налаштованих громадян України і доставляла їх в комендатуру бойовиків окупованих районів Донецької області.

Пізніше вона самовільно залишила службу.

Жінка розповіла правоохоронцям, що під впливом проросійськи налаштованих сусідів і родичів її зацікавили "ідеї створення Новоросії", після чого вони з чоловіком відправилися на найближчий блокпост бойовиків.

В обов'язки посіпаки бойовиків входила перевірка документів і транспортних засобів, а також "інші дії стосовно громадян, які були негативно налаштовані до "ДНР".

При цьому, за її словами, грошей за "службу" їй не платили.

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