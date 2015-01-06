На Різдво в Україні вдарять 25-градусні морози
У середу, 7 січня, на Різдво, температура повітря в Україні знизиться ще на кілька градусів і становитиме вночі 14-20, місцями на сході та на Прикарпатті-22-25 градусів.
Вдень очікується 10-17 градусів морозу, на сході до 17-20 градусів морозу. Сніг, від невеликого до помірного, пройде в Криму і Приазов'ї. На решті території суттєві опади малоймовірні, на дорогах буде панувати ожеледиця. Про це повідомляє «Оpogode».
У західній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 14-20, місцями-22-25 градусів, вдень-10-15 градусів.
У північних областях - без опадів. Температура повітря вночі-11-18, вдень-9-14, місцями до 15 градусів морозу.
У центральних областях переважно без опадів. Температура повітря вночі-14-20, у Дніпропетровській області до-20-22 градусів, вдень-9-14, місцями до 13-16 градусів морозу.
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На сході України - без опадів. Температура повітря вночі 14-20, місцями-22-25 градусів, вдень-10-15 градусів.
У південній частині - без істотних опадів, лише в Криму та Приазов'ї - місцями сніг. Температура повітря вночі-9-15, вдень-4-12, в Криму вночі-4-10, вдень-1-6 морозу.
У Києві опади малоймовірні. Температура повітря вночі-12-15, вдень-8-12 градусів.
Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.