"Свободівець" Горбинко знову розмістив антисемітський пост у соцмережі

Мова йде про картинку з антисемітським підписом, на якій в карикатурній манері зображений козак, який булавою б'є інших людей.

Голова фастівського відділення партії "Свобода" Юрій Горбинко розмістив на своїй сторінці в соцмережі антисемітський пост.

Про це написав у Facebook директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський.

Мова йде про картинку, на якій в карикатурній манері зображений козак, який булавою б'є інших людей з підписом: "Молотили, але не хліб міцними ціпами, а ж...дів-орендарів разом із панами".

"Це новий пост голови фастівського відділення партії "Свобода" Юрія Горбинко", - зазначив Долінський, додавши при цьому, що влітку 2017 року той вже писав, що шкодує про те, що Гітлер не закінчив свою роботу.

"Тоді ми звернулися в поліцію. Поліція відповіла, що не бачить складу злочину. Ось до чого призводить безкарність, пасивність і безвідповідальність правоохоронних органів", - написав Долінський.