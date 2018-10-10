Чому трудові мігранти з України захочуть повернутися назад: пояснення експерта

Експерт, кандидат політичних наук Олександр Палій дав свою оцінку зростання ВВП України та прокоментував трудову міграцію українців.

"Головне питання, хто малює (песимістичні прогнози для України через міграцію – ред.). Є світові установи, авторитетні установи, Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, вони публікують нашій економіці достатньо хороші прогнози, можливо, навіть сенсаційно хороші прогнози, тому що сьогодні МВФ опублікував черговий світовий економічний звіт, в якому є оцінка ВВП станом на сьогодні і, відповідно, прогнози на майбутнє. Крім того, якщо говорити про цей рік, то Міжнародний валютний фонд підняв оцінку зростання ВВП України в цьому році до 3, 5%", - цитує Палія 24 канал.

За його словами, виїзд українських працівників – це дуже серйозна проблема.

"Особливо кричущою вона була на початку 90-х років, коли люди просто втікали, тому що тут просто нічого не було. Втікали через виживання. Зараз вже цього немає, зараз просто люди шукають комфортніших умов. Значно легше влаштуватись десь за кордоном, не змінюючи себе навіть, не намагаючись серйозно працювати над собою, не інтегруватися. Про що я кажу: водій у нас та водій у Німеччині – це дві різні речі, але зарплата водія в Німеччині – 3 тисячі євро. Багато людей хочуть комфортнішого. Значно легше поїхати та вбудуватись у чужу систему, ніж будувати з нуля свою", - наголосив Палій.

"В багатьох економістів вичитав і вважаю так само, що як тільки в Україні зарплата наблизиться до 700 – 600 доларів для всіх (не так як зараз, за офіційною статистикою, це тільки в Києві та ще пару регіонів), а от реально в усій країні будуть такі середні зарплати – зупиниться потік, і, можливо, навіть буде повернення. Тому що не буде сенсу...", - заявив він.