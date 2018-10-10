Окупантам не вдасться приховати злочини - Порошенко прокоментував рішення ЮНЕСКО про моніторинг в Криму

Глава держави також переконаний, що Росія не уникне відповідальності за вчинені злочини на окупованому півострові.

Президент Петро Порошенко заявляє, що російським окупантам не вдасться приховати свої злочини в Криму від міжнародної спільноти.

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Про це глава держави написав у мікроблозі Twitter. "Вітаю важливе рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО про початок прямого моніторингу ситуації в Автономній республіці Крим та Севастополі", - зазначив президент.

"Російській окупаційній владі не вдасться приховати свої злочини від міжнародної спільноти. Як не вдасться їй уникнути і заслуженої відповідальності. Крим - це Україна!" - наголосив Порошенко.

Як сказано у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України, Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила вже десяте поспіль рішення про моніторинг ситуації в Криму з моменту окупації Росією півострова. "Рішення було ухвалено за результатами розгляду чергової доповіді Генерального директора ЮНЕСКО, оприлюдненої напередодні сесії, у якій констатуються брутальні порушення окупаційною владою свободи слова та ЗМІ, утиски культурних та освітніх прав українців та кримських татар, факти руйнації об’єктів культурної спадщини, у тому числі Ханського палацу в Бахчисараї, внесеного до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, проведення незаконних археологічних розкопок тощо", - наголосили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Установа ООН із питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) оголосила про початок першої фази прямого моніторингу ситуації в окупованому Росією Криму. У жовтні 2019 року гендиректор ЮНЕСКО Одрі Азулє має прозвітувати про результати моніторингу.