Для порятунку Ханського палацу в окупованому Криму необхідно звертатися до міжнародних організацій - Умеров

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров вважає, що необхідно звертатися до міжнародних організацій по допомогу для порятунку в Криму Ханського палацу, в якому зараз тривають роботи з реконструкції, що знищує його ідентичність. Про це він заявив в ефірі Радіо Крим.Реаліі.

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«Я, перш за все, турбуюся за Ханський палац, який позбавляють автентичності в процесі так званої «російської реконструкції». Потрібно звертатися до усіх міжнародних організацій, щоб припинити це», - заявив Умеров.

У Бахчисараї з ініціативи так званої «влади» анексованого Криму тривають "протиаварійні роботи" в Ханському палаці. За словами очевидців, навколо головного корпусу палацу зараз зводять важкий металевий каркас, зверху його планують накрити навісом. Експерти побоюються, що під вагою конструкції може просісти грунт. Крім того, робітники не встановили захист для надгробків і каліграфічних розписів стін храму, а старовинні дерев'яні укріплення залили бетоном.