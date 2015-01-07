У Житомирі священики різних конфесій помолилися за мир в Україні
Сьогодні, у день Різдва Христового, у Житомирі на майдані Корольова біля новорічної ялинки відбулася акція «Молитва за Україну» за участю священиків та віруючих різних конфесій.
Як передає кореспондент УНІАН, акція проходила навпроти будівлі Житомирської облдержадміністрації, в ній взяли участь понад 300 осіб.
Священики різних конфесій та рядові житомиряни разом молилися за мир в Україні та за збереження її цілісності.
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В молитві за єдність України взяли участь єпископ Об'єднання євангельських християнських церков України Олександр Дехтяренко , керуючий Житомирською єпархією УПЦ КП архієпископ Житомирський і Овруцький Ізяслав та інші.
Організатором заходу виступила церква «Заповіт Ісуса Христа».
«Радіймо народженню Господа й Спасителя, Сина Божого Ісуса Христа! Молімося за мир в Україні разом!», - прозвучало на заході.
Таким спільним святкуванням у Житомирі церковних свят вже 15 років.