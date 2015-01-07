У Житомирі священики різних конфесій помолилися за мир в Україні

19:14, 07 січня 2015
Суспільство
477 0

Сьогодні, у день Різдва Христового, у Житомирі на майдані Корольова біля новорічної ялинки відбулася акція «Молитва за Україну» за участю священиків та віруючих різних конфесій.

крест хрест / bilgorod-d.org.ua

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходила навпроти будівлі Житомирської облдержадміністрації, в ній взяли участь понад 300 осіб.

Священики різних конфесій та рядові житомиряни разом молилися за мир в Україні та за збереження її цілісності.

Читайте такожВихованці Київської духовної семінарії відвідали Президенський полк Міноборони України

В молитві за єдність України взяли участь єпископ Об'єднання євангельських християнських церков України Олександр Дехтяренко , керуючий Житомирською єпархією УПЦ КП архієпископ Житомирський і Овруцький Ізяслав та інші.

Організатором заходу виступила церква «Заповіт Ісуса Христа».

«Радіймо народженню Господа й Спасителя, Сина Божого Ісуса Христа! Молімося за мир в Україні разом!», - прозвучало на заході.

Таким спільним святкуванням у Житомирі церковних свят вже 15 років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter