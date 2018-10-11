Хакери знову атакували об'єкти українських держструктур - СБУ

Зловмисники використовували ПЗ, яке дозволяє стежити за користувачами, копіювати файли і перехоплювати паролі.

Служба безпеки України зафіксувала нову хакерську атаку на об'єкти державних структур України.

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Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

"Фахівці спецслужби зафіксували нову цілеспрямовану атаку на інформаційно-телекомунікаційні системи державних органів України. Хакери використовували нові зразки шкідливого програмного забезпечення, функціональні можливості якого передбачають віддалене адміністрування процесів операційної системи та копіювання файлів, спостереження за діями користувачів, перехоплення паролів", – сказано у повідомленні.

Так, за результатами розслідування, проведеного фахівцями спецслужби у взаємодії з відомою антивірусною компанією встановлено, що ці комп'ютерні віруси є оновленими версіями Backdoor Industoyer.

"Вони мають ряд схожих характерних ознак, зокрема, використовують подібні фрагменти програмного коду, процедури розгортання, використання обчислювальних можливостей заражених систем тощо. Крім того зафіксовано використання окремих інструментів, що належать цьому хакерського угрупованню, які було виявлено в ході розслідування попередніх кібератак", – додали силовики .

Згідно з інформацією, СБУ встановила об'єкти зазначеної кібератаки, також надано допомогу в локалізації та мінімізації її наслідків для ІТ-інфраструктур органів державної влади.