На Одещині через негоду обмежили рух транспорту

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"У зв'язку з несприятливими погодними умовами, сильними заметами обмежено рух на автодорозі" Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші" і рух на автодорозі М-15 "Одеса - Рені" на ділянці "Ізмаїл - Болград", - зазначили в Держнс.

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Згідно з повідомленням, протягом доби підрозділи ДержНС витягли зі снігових заметів 19 одиниць техніки, з них 11 легкових, 6 вантажних автомобілів, 1 автобус, 1 автомобіль машини швидкої допомоги.

"Надано допомогу 22 особам, з яких 9 - діти", - зазначили у ДержНС.

Разом з тим у службі нагадали: протягом 7-9 січня в області очікується похолодання та погіршення погодних умов.