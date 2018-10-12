Канал "112 Україна" перевірять на "розпалювання ворожнечі"

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення отримала низку листів, в яких телеканал звинувачують у порушенні правил розповсюдження інформації та використанні "мови ненависті й ворожнечі".

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" на предмет "розпалювання ворожнечі".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацради.

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Регулятор зазначає, що на підставі моніторингів ефіру ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ" ("112 Україна"), проведених у вересні-жовтні 2018 року, а також звернень народного депутата України від "Блоку Петра Порошенка" Тетяни Ричкової, понад 30 громадян і низки громадських організацій Національна рада призначила компанії позапланову перевірку у зв’язку із зафіксованими ознаками порушення норм закону України "Про телебачення і радіомовлення".

"У своїх листах громадяни і представники громадянського суспільства нарікають на порушення правил розповсюдження інформації, журналістських стандартів, використання мови ненависті й ворожнечі, а також поширення в ефірі телеканалу "112 Україна" інформації, яка, на думку заявників, є кліше російської пропаганди, підриває основи державності, провокує на протести, маніпулює думкою людей", - йдеться в повідомленні.

У Нацраді пояснили, що перевірка мовника стосуватиметься відповідності його програм частині першій статті 28 закону України "Про інформацію" (інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини) і абзацам 4 та 9 ч. 2 ст. 6 закону України "Про телебачення і радіомовлення" (не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а також не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України).

"Коли перевірка буде проведена, Національна рада розгляне всі матеріали й ухвалить відповідне рішення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Верховна Рада прийняла постанову про звернення до РНБО щодо застосування санкцій до семи компаній, які мають стосунок до телеканалів "112" та NewsОne.

Постановою пропонуються такі обмежувальні заходи: блокування активів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій на здійснення діяльності, заборона користуватися радіочастотним ресурсом України, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування, повна або часткова заборона дій з акціями компаній, заборона надання ліцензій Національного банку на інвестиції в іноземну державу, заборона розміщувати валютні цінності на рахунках і вкладах на території іноземної держави, та ін.