На Львівщині 13-річна дівчинка допомогла поліції схопити крадія (відео)
18:58, 12 жовтня 2018Суспільство
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Дівчинці здалися підозрілими молодики, що крутилися біля її дому.
На Львівщині 13-річна дівчинка допомогла поліції схопити крадія
Розкрила злочин у 13 років. На Львівщині дівчинка-підліток допомогла поліції схопити крадія.
Про це йде мова у сюжеті ТСН.
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На мобільний сфотографувала двох підозрілих чоловіків, яких раніше не бачила біля свого будинку. І, як виявилося, це були зловмисники, які намагалися пограбувати сусідську квартиру.
За допомогою світлин поліція встановила підозрюваних, одного з них уже затримали.
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