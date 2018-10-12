На Львівщині 13-річна дівчинка допомогла поліції схопити крадія (відео)

Дівчинці здалися підозрілими молодики, що крутилися біля її дому.

Розкрила злочин у 13 років. На Львівщині дівчинка-підліток допомогла поліції схопити крадія.

Про це йде мова у сюжеті ТСН.

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На мобільний сфотографувала двох підозрілих чоловіків, яких раніше не бачила біля свого будинку. І, як виявилося, це були зловмисники, які намагалися пограбувати сусідську квартиру.

За допомогою світлин поліція встановила підозрюваних, одного з них уже затримали.