Пожежа на арсеналі під Ічнею: відновлено електро- і водопостачання всіх населених пунктів у зоні НС

Водночас, без газопостачання ще залишаються понад 4700 абонентів у 8 населених пунктах Ічнянського району.

На Чернігівщині відновлено електро- та водопостачання всіх населених пунктів у зоні вибухів військового арсеналу поблизу міста Ічня.

Про це повідомили у департаменті інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю Чернігівської ОДА.

Згідно з повідомленням, станом на 18 годину 12 жовтня подача електроенергії забезпечена до всіх населених пунктів у зоні надзвичайної ситуації на Ічнянщині.

Також сьогодні відповідні служби у повному обсязі забезпечили відновлення водовідведення і водопостачання.

"В усіх населених пунктах є стаціонарний телефонний зв’язок. У разі надходження скарг на якість чи загалом відсутність зв’язку, на місце негайно виїжджають бригади швидкого реагування", - уточнили в ОДА.

Водночас, без газопостачання ще залишаються понад 4700 абонентів у 8 населених пунктах Ічнянського району (м. Ічня, с. Гмирянка, с. Іржавець, с. Гужівка, с. Рожнівка, с. Крупичполе, с. Бурімка, с. Максимівка). До робіт з підключення газопостачання буде додатково залучено 104 особи та 13 одиниць техніки.

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Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації триває.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій було евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі. В Ічні та найближчих населених пунктах розпочалася операція з розмінування територія у радіусі 16 км від військового арсеналу.

Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 млн грн.

Довідка: площа території 6-го арсеналу Міноборони складає 682 га, у тому числі 402 га – технічна територія, на якій розташовано 128 місць зберігання боєприпасів. На арсеналі зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів.