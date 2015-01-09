В Україні оголошено штормове попередження
07:25, 09 січня 2015Суспільство
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У п'ятницю, 9 січня, вночі в західних областях, вранці та вдень в Україні пориви вітру становитимуть 15-20 м/с.
Синоптики повідомляють про завірюхи та ожеледицю / УНІАН
Вдень у західних областях місцями 25 м/с, у Карпатах - 30 м/с, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Також синоптики повідомляють про завірюхи і ожеледиці на дорогах. У західних областях місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. В Карпатах і на Закарпатті сильний сніг, вдень місцями з дощем.
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Штормове попередження також оголошено у Києві та Київській області. Тут пориви вітру вранці та вдень досягнуть 15-20 м/с. На дорогах буде слизько. Температура вдень очікується від -1 до +1°C, а вночі від -9 до -11°C. На другу половину дня прогнозують мокрий сніг.
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