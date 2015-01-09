Пасажирів перевозять через Керченську протоку під музику з «Титаніка» - ЗМІ

Про це повідомляють Крим. Реалії з посиланням на kerch.com.ru.

За інформацією видання, пасажири порома «Олімпіада» завантажилися в порту «Кавказ» в 17 годин за місцевим часом і взяв шлях на Керч. Погода була відповідна - за бортом мінус десять градусів.

Як розповіли очевидці, пором попрямував у бік Криму і раптом по гучномовному зв'язку зазвучала музика з «Титаніка», що викликало занепокоєння у пасажирів.

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«Багато людей миттєво відреагували на пісню - пасажири побігли на ніс корабля, дивитися, що відбувається. Вони вдивлялися в нічну даль і намагалися зрозуміти, чому саме цю пісню нам поставили», - розповів очевидець.

Пісня прозвучала в якості жарту, проте пасажири її не оцінили, пише видання.