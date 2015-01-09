16% українців сподіваються на державу, 14% - на диво - опитування

Абсолютна більшість українців (72%) у майбутньому році сподіваються тільки на себе, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ZN.UA.

При цьому 29% респондентів сподіваються на друзів і родичів, 16% - на державу, на диво - 14%, на нові обличчя у владі - 10%, на допомогу Заходу - 5%, на Росію - 2%, на повернення старої команди до влади - 0,3%. (На це питання можна було давати кілька відповідей).

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Через рік після початку Майдану, який змінив країну, третина українців (33%) відчувають розчарування від невикористаного шансу - "реформи не проведено, економічна ситуація різко погіршилася, корупції менше не стало".

Ще 18% сповнені оптимізму - "українці згуртувалися як ніколи, обрали нового президента і створили коаліцію демократичних проєвропейських сил в парламенті і рухаються в Європу".

15% впевнені, що "все зміниться на краще лише, коли до влади прийде нове покоління, а бізнес буде відсторонений від влади".