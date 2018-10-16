Винуватець смертельної ДТП біля "Sky Mall" їхав зі швидкістю 180 км/год та був позбавлений прав ще у 2017 році

Водію загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Шевченківським районним судом Києва обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 28-річному водію, який 13 жовтня поблизу ТРЦ «Sky Mall» на проспекті Романа Шухевича вчинив ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей, а ще п’ятеро дістали травми.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Як було встановлено досудовим розслідуванням, водій Seat Leon, який ще у 2017 році був позбавлений на 10 років права керування транспортним засобом, рухався по проспекту Шухевича зі швидкістю близько 180 км/год, що значно перевищувало максимально допустиму швидкість на цій ділянці дороги.

Читайте такожПід Києвом легковик влетів у вантажівку, троє людей загинули

«Не обравши безпечну швидкість та проявивши неуважність до дорожньої обстановки, водій не встиг зреагувати на зміну руху автомобіля KIA Carens, що рухався з ним у поточному напрямку. Внаслідок цього, автомобіль порушника зіштовхнувся з автомобілем KIA, після чого врізався в електроопору», - йдеться у повідомленні.

В результаті зіткнення дві молоді жінки, що перебували в автомобілі Seat Leon, загинули на місці події. Ще п’ятеро людей, серед яких два пасажири Seat Leon, водій-порушник та водій автомобіля Kia Carens з травмами різного ступеню тяжкості були госпіталізовані до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Винуватцю ДТП інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.