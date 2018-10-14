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У Києві затримали винуватця смертельної ДТП на проспекті Шухевича

18:17, 14 жовтня 2018
Інциденти
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13 жовтня внаслідок ДТП на проспекті Шухевича у Києві загинули двоє осіб / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Про це йдеться в повідомленні прес-служби столичної поліції.

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"ДТП на проспекті Шухевича в Києві: водія автомобіля Seat затримано в порядку ст. 208 КПК України. Він перебуватиме у відділенні закритого типу лікарні швидкої медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня внаслідок ДТП на проспекті Шухевича у Києві загинули двоє осіб, ще четверо - травмовані.

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Теги: #дтп в Києві#проспект Шухевича