У Києві затримали винуватця смертельної ДТП на проспекті Шухевича
18:17, 14 жовтня 2018Інциденти
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Затриманий перебуватиме у відділенні закритого типу лікарні швидкої допомоги.
13 жовтня внаслідок ДТП на проспекті Шухевича у Києві загинули двоє осіб / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Правоохоронці затримали винуватця смертельної ДТП на проспекті Шухевича у Києві.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби столичної поліції.
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"ДТП на проспекті Шухевича в Києві: водія автомобіля Seat затримано в порядку ст. 208 КПК України. Він перебуватиме у відділенні закритого типу лікарні швидкої медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня внаслідок ДТП на проспекті Шухевича у Києві загинули двоє осіб, ще четверо - травмовані.
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