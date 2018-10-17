Центр Києва стоїть у заторах через мітинг профспілок

Учасники акції перекрили вулицю Грушевського біля урядової будівлі.

У середу, 17 жовтня, в Києві проходить Всеукраїнська профспілкова акція протесту, приурочена до Всесвітнього дня дій за гідну працю. Натовп мітингувальників зупинив рух на Хрещатику, Богдана Хмельницького та прилеглих вулицях.

Про це повідомляє "Інформатор". На даний момент, учасники акції перекрили вулицю Грушевського біля урядової будівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції приймають близько 3 тис. осіб. Вони розмістилися як на тротуарі, так і на проїжджій частині вулиці Грушевського, таким чином, перекривши проїзд по дорозі.

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Згідно з даними сервісу "Карти Google", в центрі міста найбільш складна ситуація в районі Бессарабської площі, на Хрещатику, частині проспекту Перемоги в бік центру, вул. Грушевського, Басейній, Костьольній, Шовковичній, Інститутській, бульварах Лесі Українки і Тараса Шевченка.

Також затори спостерігаються на мостах Патона, Південному та бульварі Дружби народів.

Як повідомлялося, серед основних вимог протестувальників: розвиток вітчизняного виробництва для створення робочих місць в Україні; зупинити відтік робочої сили з України; не підвищувати ціни на споживчі товари, природний газ, тарифи на житлово-комунальні послуги та транспорт.