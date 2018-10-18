Львівські митники знайшли у банці з-під фарби з Британії контрабандні золоті злитки (фото)

Митники знайшли вісім золотих злитків загальною вагою 1,64 кг, орієнтовна вартість яких становить 1,8 млн грн.

У Львові митники, спільно з працівниками СБУ, у посилці з Великобританії виявили золоті злитки, які були сховані у банці з-під фарби.

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області, 17 жовтня під час митного контролю поштового відправлення виявлено вісім злитків банківського металу жовтого кольору.

«Посилка надійшла з Великобританії на адресу у Львові. Серед задекларованих речей була банка з фарбою. Під час її поглибленого огляду митники виявили 8 золотих злитків з пробірними клеймами 999.9 загальною вагою 1,64 кг. орієнтовною вартістю 1,8 млн грн.», - зазначається у повідомленні.

У відомстві повідомили, що «громадянка, яка живе у Великобританії, вчинила дії, спрямовані на переміщення через митний кордон восьми зливків банківського металу жовтого кольору з приховуванням від митного контролю з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів».

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Злитки банківського металу жовтого кольору скеровано на експертизу, їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.