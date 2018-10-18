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Львівські митники знайшли у банці з-під фарби з Британії контрабандні золоті злитки (фото)

08:59, 18 жовтня 2018
Суспільство
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Всього знайдено вісім злитків \ управління ДФС у Львівській області

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області,  17 жовтня під час митного контролю поштового відправлення виявлено вісім злитків банківського металу жовтого кольору.

Злитки були заховані у банці з фарбою \ управління ДФС у Львівській області

«Посилка надійшла з Великобританії на адресу у Львові. Серед задекларованих речей була банка з фарбою. Під час її поглибленого огляду митники виявили 8 золотих злитків з пробірними клеймами 999.9 загальною вагою 1,64 кг. орієнтовною вартістю 1,8 млн грн.», - зазначається у повідомленні.

Приблизна вартість золота майже 2 млн грн \ управління ДФС у Львівській області

У відомстві  повідомили, що «громадянка, яка живе у Великобританії, вчинила дії, спрямовані на переміщення через митний кордон восьми зливків банківського металу жовтого кольору з приховуванням від митного контролю з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів».

Злитки з пробірними клеймами 999.9 загальною вагою 1,64 кг \ управління ДФС у Львівській області

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Злитки банківського металу жовтого кольору скеровано на експертизу, їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

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Теги: #Львівщина#золото#митники