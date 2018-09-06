На Львівщині митники знайшли у стелі туристичного автобуса майже 400 кг контрабандного сиру (відео)

Водій приховав товар за обшивкою стелі автобуса та в конструктивних порожнинах багажного відділення.

На Львівщині митники виявили у стелі туристичного автобуса, який прямував з Польщі до України, майже 400 кг контрабандного сиру.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області, прихований сир виявили 5 вересня у пункті пропуску «Рава-Руська».

Згідно з повідомленням, 23-річний житель Львівщини – водій туристичного автобуса – повертався із службової поїздки з Польщі до України, через пункт попуску «Рава-Руська».

Під час поглибленого митного контролю автобуса було виявлено 398,8 кг твердого сиру польського виробництва.

«Товар було сховано за обшивкою стелі автобуса та в конструктивних порожнинах багажного відділення. Доступ до нього став можливим після демонтажу заводських кріплень панелі кондиціонера автобуса. Водій визнав цей товар своєю власністю. Документів, що підтверджують факт придбання та вартість товару, до митного оформлення не подав», - зазначається у повідомленні.

Як повідомили у відомстві, зазначені дії мають ознаки порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Прихований товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково.