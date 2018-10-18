Мама керченського вбивці була активісткою "Свідків Єгови" і ще в дитинстві обклала його заборонами - ЗМІ

У школі Влад Росляков не брав участь у самодіяльності, не ходив на гуртки й не брав участі у святах.

Мама керченського вбивці Влада Рослякова з дитинства забороняла йому розважатися – «бо це гріх».

Як повідомляє Telegram-канал Mash, мама Рослякова була активісткою секти "Свідків Єгови".

Повідомляється, що в школі хлопчик не брав участь у самодіяльності, не ходив на гуртки і не брав участі у святах. У кіно йому теж було не можна. Іноді Влад Росляков порушував мамині заборони і пробирався до друзів потайки, за що отримував наганяй.

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"Мама Влада була активісткою секти "Свідків Єгови". Хлопцеві її друзі не подобалися, він називав їх "якимись дурнями, які танцюють і співають". Багато часу проводив у школі - тихий, усміхнений хлопець. Спочатку – замкнуте вовченя, у старших класах - вже звичайний товариський пацан», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Росляков вчився погано, на трійки. У дев'ятому класі постійно ходив до бібліотеки – там був комп'ютер, який мама відмовлялася купити. Хлопець зареєструвався в соцмережі «ВКонтакте», захопився панком, навішав на себе браслети, що мамі не сподобалося.

«У підсумку вона прийшла до класної керівниці і запитала, що їй робити з сином. Та порадила купити комп'ютер. Мати купила, але проблем він не вирішив», – пише канал.

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