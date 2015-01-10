Український консул у Москві відвідав Савченко

Про це в "Твіттері" повідомив адвокат Надії Савченко Марк Фейгін. "Сьогодні у Надії Савченко був консул України в Москві Брескаленко Геннадій. Каже, сильно схудла. Вже більше 10 кг", - повідомив він.

Сьогодні у Надії Савченко був консул України в Москві Брескаленко Геннадій. Каже сильно схудла. Вже більше 10 кг - Mark Feygin (@mark_feygin) January 10, 2015

У свою чергу інший захисник Надії Савченко Микола Полозов повідомив, що з понеділка, 12 січня, адвокати будуть з'ясовувати, чому Надії Савченко не передають листи. "Їх прислали дуже багато, вже кілька мішків", - повідомив він.

В понеділок будемо серйозно розбиратися, чому Савченко не передають листи. Їх надіслали дуже багато, вже кілька мішків. #FreeSavchenko - Микола Полозов (@Moscow_advokat) January 10, 2015

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко 15 грудня розпочала голодування у зв'язку з недопуском до неї лікаря. Її утримують у московському СІЗО.