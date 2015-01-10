Український консул у Москві відвідав Савченко

20:36, 10 січня 2015
Суспільство
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До ув'язненої у Росії української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко пустили українського консула.

REUTERS

Про це в "Твіттері" повідомив адвокат Надії Савченко Марк Фейгін. "Сьогодні у Надії Савченко був консул України в Москві Брескаленко Геннадій. Каже, сильно схудла. Вже більше 10 кг", - повідомив він.

У свою чергу інший захисник Надії Савченко Микола Полозов повідомив, що з понеділка, 12 січня, адвокати будуть з'ясовувати, чому Надії Савченко не передають листи. "Їх прислали дуже багато, вже кілька мішків", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко 15 грудня розпочала голодування у зв'язку з недопуском до неї лікаря. Її утримують у московському СІЗО.

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